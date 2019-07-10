Черноморский флот опроверг заход сторожевика в акваторию учений Sea Breeze

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Черноморском флоте заявили, что российский сторожевой корабль не входил в запретную зону Черного моря, где проходят учения Sea Breeze -2019.

Как заявляет пресс-служба флота, сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019 не соответствует действительности.

Отмечается, что российский корабль следит за действиями кораблей НАТО, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству.

По оценке Черноморского флота, российский корабль "действует в строгом соответствии с нормами международного права".

Ранее командование ВМС Украины заявило, что в среду российская сторона, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в Черном море в районе проведения учений НАТО и союзников Sea Breeze 2019.

В сообщении пресс-центра ВМС Украины говорилось. что несмотря на прибрежное сообщение для судоходства о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 10 июля, "провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции".

Украинская сторона утверждает, что фрегат "Гетман Сагайдачный" опросил корабль Черноморского флота в соответствии с международным протоколом, но тот якобы сделал вид, что у него "проблемы" со связью".

В связи с этим командование украинских ВМС заявило, что этот факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ "как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения в Черноморском регионе".