Лондонский аэропорт "Гатвик" приостановил рейсы из-за неполадок

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сбой в диспетчерской башне вызвал проблемы в работе британского аэропорта "Гатвик", сообщается в среду на его сайте.

"В связи с проблемами в системах управления в диспетчерской башне аэропорта "Гатвик" осуществление всех рейсов в настоящее время приостановлено", - отмечается в сообщении. Специалисты уже устраняют проблему.

Аэропорт принес пассажирам извинения и рекомендовал им запрашивать информацию о рейсах у своих авиакомпаний или проверять ее сайте аэропорта.