Лондонский аэропорт "Гатвик" возобновил рейсы после сбоя

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Лондона "Гатвик" возобновил прием и отравление рейсов после приостановки из-за технических неполадок, сообщается на странице аэропорта в твиттере.

"После проблемы с управлением воздушным движением теперь полеты в "Гатвик" и из него возобновлены", - говорится в сообщении.

В то же время всем пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт проверять расписание своих рейсов, пока аэропорт возвращается к обычному режиму работы.

Ранее "Гатвик" приостановил выполнение всех рейсов в связи с проблемами работе систем управления в диспетчерской башне аэропорта.