Поиск

Лондонский аэропорт "Гатвик" возобновил рейсы после сбоя

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Лондона "Гатвик" возобновил прием и отравление рейсов после приостановки из-за технических неполадок, сообщается на странице аэропорта в твиттере.

"После проблемы с управлением воздушным движением теперь полеты в "Гатвик" и из него возобновлены", - говорится в сообщении.

В то же время всем пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт проверять расписание своих рейсов, пока аэропорт возвращается к обычному режиму работы.

Ранее "Гатвик" приостановил выполнение всех рейсов в связи с проблемами работе систем управления в диспетчерской башне аэропорта.

Гатвик Лондон Великобритания

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 10 июля

Колонна, в которой ехал глава Донецкой области Украины, попала под обстрел

Колонна, в которой ехал глава Донецкой области Украины, попала под обстрел

Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в "туристический магнит"

Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в "туристический магнит"

Украина обвинила РФ в создании опасной ситуации во время учений в Черном море

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Летевший из Черногории самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом

Американцы сочли Трампа сильным, но не слишком честным президентом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');