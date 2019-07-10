В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

По мнению археологов, возраст находки составляет не менее 210 тысяч лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.

По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса. Если возраст останков будет подтвержден, то окажется, что Homo Sapiens пришли из Африки в Европу более чем на 160 тысяч лет раньше, чем считалось до этого.

Осколок черепа был найден во время раскопок пещеры Апидима еще в конце 1970-х годов, после чего был передан в музей в Афинах. Он не вызывал большого интереса, пока исследователи из Тюбингенского университета (Германия) не решили проверить его возраст. Они сделали компьютерную томографию осколка, на основании которой построили 3D-модель черепа. В итоге ученые пришли к выводу, что сохранившаяся задняя часть черепа характерна для Homo Sapiens, а не неандертальцев, как считалось ранее.

При этом ряд экспертов, опрошенных изданием, выражает сомнение в том, что осколок черепа действительно принадлежит современному человеку, а также в методике определения возраста останков.

В настоящее время ученые полагают, что массовое расселение людей за пределами африканского континента началось около 70 тысяч лет назад. Правда, более древние человеческие останки находили вне Африки и раньше - например, в Израиле. Однако, как отмечает The Guardian, это были короткие и неудачные путешествия, поскольку первопроходцы в итоге вымерли.