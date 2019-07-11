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На севере Греции в результате мощного шторма погибли двое россиян

Также сообщается о десятках пострадавших

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате мощного шторма в северном греческом регионе Халкидики погибли не менее шести человек, в том числе двое граждан РФ, сообщает местный интернет-портал Ta Nea.

По данным издания, 39-россиянин и его двухлетний сын погибли из-за упавшего на них дерева возле отеля в Потидее. Кроме того, жертвами стихии стали супружеская пара из Чехии и мать и сын из Румынии.

По данным властей Греции, пострадали по меньшей мере 20 человек. Местные СМИ сообщают более чем о 30 раненых.

Также в настоящее время в районе Неа Калликратии ведутся поиски 62-летнего рыбака, который в непогоду на своей лодке вышел в море.

По информации Ta Nea, десятки людей могут оставаться заблокированными в затопленных домах и лифтах. Также сообщается о повреждении линий электропередач, разрушенных крышах зданий и поваленных деревьях. Целые районы оказались затоплены, информирует портал.

В Халкидики из-за шторма объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Греция Халкидики Россия

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