Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Запуск ракеты-носителя Vega Европейского космического агентства. Архивное фото. Фото: ESA/S. Corvaja

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Vega Европейского космического агентства (ЕКА) со спутником ОАЭ окончился аварией, сообщила в четверг французская компания Arianespace.

Пуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 4:53 по московскому времени. Примерно через две минуты после старта с ракетой-носителем произошла "аномалия": после отделения первой ступени Vega отклонилась от заданной траектории.

Arianespace принесла клиентам извинения в связи с потерей спутника.

Запуск сначала был намечен на 6 июля, но несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Vega должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Falcon Eye 1, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Он способен делать снимки поверхности Земли с разрешением 70 см на один пиксель, покрывая территорию размером 20х20 км.

Во второй половине 2019 года планировалось запустить второй военный спутник ОАЭ - Falcon Eye 2, также с помощью ракеты-носителя Arianespace.