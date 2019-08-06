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Европейская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту два спутника связи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) во вторник успешно вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщила ее французская компания-разработчик Arianespace.

Запуск был осуществлен в 22:30 мск с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Это уже третий пуск Ariane 5 в текущем году.

По сообщению компании, через 33 минуты после старта Ariane 5 вывела на орбиту европейские спутники Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C ЕКА и компании Airbus. Стартовая масса выведенного ракетой на орбиту груза составила 6,6 тонн.

Спутник Intelsat 39, оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, предназначен для обеспечения широкополосного доступа в интернет и спутникового телевещания в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Он будет размещен на 62-м градусе восточной долготы. Аппарат заменит исчерпавший свой ресурс Intelsat 902, выведенный на орбиту Земли в 2001 году.

Что касается спутника EDRS-C, то он станет вторым составным элементом первой системы оптической космической связи в Европе SpaceDataHighway. Ее разработчиком выступает аэрокосмическая компания Airbus Defence and Space. Система предназначена для оптической передачи данных с использованием лазерного терминала. Система EDRS может передавать примерно около 50 терабайт данных ежедневно со скоростью до 1,8 гигабит в секунду.

Старт ракеты Ariane 5 с европейскими спутниками первоначально планировался 24 июля. Он был отложен в связи с неудачным пуском легкой французской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1 (оптико-электронным спутником дистанционного зондирования Земли) Объединенных Арабских Эмиратов. Примерно через две минуты после старта ракета Vega из-за сбоя в работе двигателей второй ступени отклонилась от заданной траектории и упала в Атлантический океан.

Ariane 5 Куру Французская Гвиана Европейское космическое агентство

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