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"Сталкеров" из России и Великобритании поймали в Чернобыльской зоне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Украинская полиция задержала трех "сталкеров" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, двое их них - граждане Великобритании, один - россиянин.

"Все правонарушители незаконно проникли на Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там "сталкеры" находились около суток", - сообщает полиция Киевской области. Отмечается, что британцы были задержаны в городе Припять, а гражданин России - в районе села Терехи.

В отношении них составлены административные протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доход граждан (от 47,7 тыс. до 51,5 тыс рублей).

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в своем роде за всю историю ядерной энергетики.

Вокруг Чернобыльской АЭС установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки", и 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом "Лелев". Сейчас в "зону" водят организованные группы туристов.

Украина Припять Чернобыль

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