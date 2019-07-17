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Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Национальный музей "Чернобыль" в Киеве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.

30% опрошенных считают, что катастрофа, подобная аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, может повториться в России в ближайшие годы. В 2000 году этого боялись 69% россиян.

Почти две трети сограждан (64%) не верят в возможность такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, 46% полагают, что она маловероятна.

19 лет назад оптимисты составляли лишь 21% от всех участников опроса.

Чернобыльская катастрофа

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в своем роде за всю историю ядерной энергетики.

ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг нее установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки".

В настоящее время в "зону" водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.

В последнее время об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС вновь заговорили в мире в связи с выходом в 2019 году на экраны американского пятисерийного сериала НВО "Чернобыль", который снял режиссер Йохан Ренк. Сценарий к фильму написал Крейг Мазин, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, который предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Зеленский предложил превратить Зону отчуждения "в научный и будущий туристический магнит", сделать тут "землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим".

Фанаты сериала НВО в Чернобыле

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Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевлеС увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локацийАссоциация чернобыльских туроператоров совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации работают над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция.Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.Авария расценивается как крупнейшая в истории ядерной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.
Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом
Левада-центр

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