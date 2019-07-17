Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы

Национальный музей "Чернобыль" в Киеве Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.

30% опрошенных считают, что катастрофа, подобная аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, может повториться в России в ближайшие годы. В 2000 году этого боялись 69% россиян.

Почти две трети сограждан (64%) не верят в возможность такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, 46% полагают, что она маловероятна.

19 лет назад оптимисты составляли лишь 21% от всех участников опроса.