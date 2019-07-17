Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
30% опрошенных считают, что катастрофа, подобная аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, может повториться в России в ближайшие годы. В 2000 году этого боялись 69% россиян.
Почти две трети сограждан (64%) не верят в возможность такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, 46% полагают, что она маловероятна.
19 лет назад оптимисты составляли лишь 21% от всех участников опроса.
Чернобыльская катастрофа
Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в своем роде за всю историю ядерной энергетики.
ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг нее установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки".
В настоящее время в "зону" водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.
В последнее время об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС вновь заговорили в мире в связи с выходом в 2019 году на экраны американского пятисерийного сериала НВО "Чернобыль", который снял режиссер Йохан Ренк. Сценарий к фильму написал Крейг Мазин, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.
10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, который предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Зеленский предложил превратить Зону отчуждения "в научный и будущий туристический магнит", сделать тут "землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим".