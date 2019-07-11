Поиск

Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.

"В Дубае иностранным туристам теперь предлагается бесплатная 30-дневная лицензия на алкоголь. Власти эмирата уверяют, что с этим документом путешественник не будет нарушать закон страны, а употреблять спиртное на законных основаниях. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года и чтобы он не был мусульманином", - пишет издание.

Как отмечает газета, сеть розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI), дочерняя компания группы Emirates, выделила на своем сайте отдельный раздел, где объяснила, как туристам подать заявку на получение лицензии. "Турист может посетить любой магазин сети MMI с паспортом, заполнить специальную форму, поставить подпись. Также иностранец оставит в магазине копию своего паспорта и копию печати визы, а на руки получит правила употребления спиртного в Дубае", - пишет Khaleej Times.

По данным газеты, кодекс поведения для туристов в Дубае включает пять пунктов, в том числе запрет на употребление алкоголя в общественных местах, вождение в нетрезвом виде и запрет на дебоши.

В настоящее время обладатели визы в Дубае имеют право на двухлетнюю лицензию, которая позволяет им покупать алкоголь в магазинах и хранить его дома.

Дубай

Новости

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко

Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко

Женщинам в Саудовской Аравии позволят ездить за границу без разрешения мужчин

Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске

Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске

В Харькове восстановили бюст Жукова

В Харькове восстановили бюст Жукова

Комитет Рады поддержал смену главы МИД Украины

Британия заявила Ирану протест в связи с попыткой захвата своего танкера

Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');