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В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Фото: CTK/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Черногории начали штрафовать на сумму до 20 тысяч евро за курение в кафе и ресторанах, сообщил в среду телеканал RTCG.

Запрет на курение в общественных помещениях уже вступил в силу. Он не касается только казино и специальных изолированных комнат для курения в кафе.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, Черногория в первом полугодии 2019 года вошла в топ-20 популярных у российских туристов направлений. Поток туристов в страну вырос на рекордные 50%.

Черногория

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