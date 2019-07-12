Вице-премьер Италии готов судиться с обвиняющими его в получении денег из РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь отверг обвинения в попытках получить финансирование из России и сообщил о готовности судиться с теми, кто заявляет об этом.

"Моя совесть чиста. И я буду судиться с теми, кто намерен утверждать, что деньги "Лиги" - из России. У "Лиги" прозрачные финансы", - написал он в пятницу в твиттере. "Это просто смешно. Мы ни у кого не просили ни одного рубля, доллара, джин-тоника", - отметил Сальвини.

Это не первый случай, когда лидер "Лиги" приводит в качестве примера алкогольные напитки, чтобы объяснить, что не получал иностранного финансирования. Так, в среду, он заявил: "Я уже говорил это в прошлом, но буду повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже - ни одного литра водки". В четверг же вице-премьер сообщил, что из поездок в России привозит не деньги для партии, а матрешки в качестве сувенира и "Машу и медведя" - дочери в подарок.

Сальвини добавил в пятницу, что "когда мы едем за границу, мы говорим о политике и торговых соглашениях для итальянских компаний".

В среду издание Buzzfeed сообщило, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение и получила ли "Лига" какие-либо средства.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал L'Espresso. В статье так же не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.