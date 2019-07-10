Вице-премьер Италии заявил, что не получал от России ни денег, ни водки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что никогда не получал какую бы то ни было финансовую помощь от России.

"Я уже говорил это в прошлом, но будут повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже - ни одного литра водки", - говорится в заявлении Сальвини, которое приводит газета La Repubblica.

Это заявление он сделал после публикации на новостном портале Buzzfeed материала, в котором говорится, что один из соратников политика в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини "Лига". При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение и получила ли "Лига" какие-либо средства.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал "Эспрессо". В нем также не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.

Издание Buzzfeed утверждает, что шесть человек - три гражданина Италии и три гражданина РФ - встретились в феврале 2018 года в Москве в гостинице "Метрополь". Встреча, сообщает издание, продлилась один час 15 минут. В ходе переговоров мужчины, в числе которых был видный соратник Сальвини - Джанлука Савоини, обсуждали "условия сделки по тайной передаче десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии "Лига" Сальвини", утверждает Buzzfeed.

Издание не смогло выяснить имена россиян, якобы присутствовавших на встрече, однако авторы статьи утверждают, что "на записях есть четкие указания на то, что высокопоставленные официальные лица в Москве были в курсе переговоров".

Переговоры, по данным издания, затрагивали тему продажи топлива итальянской компании Eni с дисконтом, который, по подсчетам издания, составил бы $65 млн. Именно эти средства, отмечает издание, "были бы секретно переправлены итальянской партии через посредников". Продавать 3 млн метрических тонн топлива, утверждает Buzzfeed, должна была "крупная русская нефтяная компания".

Сам Сальвини, по утверждению издания, на встрече не присутствовал, но в то время находился с визитом в Москве.