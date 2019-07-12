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Самолет Air Canada попал в зону турбулентности, пострадали 37 человек

Пилоты совершили экстренную посадку на Гавайях по пути в Австралию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Из-за сильной турбулентности получили травмы 37 пассажиров рейса Air Canada, летевшие из Ванкувера в Австралию. Самолет совершил вынужденную посадку на Гавайях, чтобы показать пострадавших врачам, сообщает CTV Vancouver.

На борту было 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет попал в зону турбулентности над Тихим океаном примерно через четыре часа после вылета, когда многие спали, рассказали очевидцы. По их словам, самолет резко нырнул вниз, и непристегнутых пассажиров выбросило из кресел, некоторые ударились о потолок. После этого самолет сильно не трясло, но в салоне в течение некоторого времени продолжалась суматоха. Среди пострадавших - две стюардессы, рассказала телекомпании пассажирка.

Пострадавших осмотрели в больницах Гонолулу. В основном они получили травмы шеи и спины, а также ушибы и порезы головы, рассказал представитель экстренных медицинских служб Гонолулу. Девять человек получили тяжелые травмы, 21 - незначительные, а еще семь отказались от госпитализации.

Представитель Air Canada сообщила, что всех пострадавших выписали, их разместят в гостиницах Гонолулу. Самолет пройдет специальный осмотр перед возобновлением полетов, добавила она. По ее словам, попадание в зону турбулентности было непредвиденным.

Air Canada Гавайи Ванкувер Австралия Гонолулу

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