Два бортпроводника пострадали из-за попадания самолета Москва-Сургут в зону турбулентности

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Два бортпроводника накануне получили травмы из-за турбулентности во время рейса из Москвы в Сургут, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Сургута.

"Командир B-737 "ЮТэйра", выполнявшего рейс из Москвы накануне во второй половине дня, доложил о попадании самолета в зону повышенной турбулентности во время захода на посадку в аэропорту Сургута", - сказал источник.

Из-за турбулентности пассажиры лайнера испытали перегрузки, а два бортпроводника получили травмы.

"Благодаря мастерству экипажа самолет удалось благополучно посадить в Сургуте. После посадки самолет осмотрели техники", - сказал источник.