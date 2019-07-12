На Украине предложили возбудить дело из-за восстановления бюста Жукову в Харькове

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Украинский институт национальной памяти обратился в Генпрокуратуру и Нацполиию в связи с восстановлением 11 июля бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.

Институт просит возбудить уголовное дело и привлечь виновных в восстановлении монумента к ответственности, а также призывает Генпрокуратуру подать к Харьковскому горсовету иск о демонтаже бюста, который УИНП считает символикой коммунистического тоталитарного режима.

2 июня группа националистов снесла бюст Жукову в Харькове. Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен на деньги благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Возрождениея". 11 июля бюст Жукову был восстановлен.