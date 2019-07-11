В Харькове восстановили бюст Жукова

Националисты сносят бюст Георгия Жукова в Харькове Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бюст советского маршала Георгия Жукова вновь установлен в Харькове. 2 июня он был снесен группой украинских националистов.

"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал на своей странице в Facebook в четверг городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Памятник маршалу был повален 2 июня. Неподалеку от него перед Дворцом спорта собрались активисты "Национального корпуса", "Правого сектора" (запрещен в России) , "Антикоррупционного блока участников АТО". Они устроили "коридор позора" делегатам съезда партии "Доверяй делам" (так называемой партии мэров, с участием глав Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова - ИФ).

Затем националисты направились к бюсту Жукова и свалили его. Полицейские пытались помешать сносу памятника, но сделать этого не смогли. На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

В России после скандального сноса в Харькове подняли вопрос об уголовной ответственности за разрушение установленных за рубежом памятников российским военачальникам.