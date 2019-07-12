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Порошенко не понравилась идея люстрировать его и его чиновников

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Европейская солидарность", экс- президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации.

Зеленский ранее предложил люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились у власти. Он внес соответствующий законопроект в Раду.

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"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввел санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства", - цитирует слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

По мнению Порошенко, идея Зеленского приведет к тому, что накажут тех, кто "защищал Украину от российского вторжения".

Среди тех, кто может быть люстрирован, опасается Порошенко: нардеп, экс-лидер запрещенного в РФ "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нынешний и бывший лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин. Себя он в список тех, кто оказался под угрозой, Порошенко не включил.

11 июля Зеленский предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Украина Петр Порошенко Владимир Зеленский

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