Зеленский внес в Раду законопроект об усилении люстрации на Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, расширяющий действие закона о люстрации.

Согласно документу, меры по очищению власти предлагается расширить на президента страны, народных депутатов, председателя Рады, его первого заместителя и заместителей, членов Высшего совета юстиции, а также на всех прочих должностных лиц, включая избираемые должности: ранее для этой категории предусматривалось исключение.

Кроме того, люстрации, считает Зеленский, должны быть подвергнуты чиновники, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию. Это касается президента, премьера, спикера Рады, министров, главы Нацбанка, глав СБУ и СНБО и других топ-чиновников.

Накануне президент Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил усилить люстрацию в Украине.

С 23 февраля по 7 июня 2014 год и.о. президента Украины был экс-глава СНБО Александр Турчинов. С 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года президентом был Петр Порошенко.