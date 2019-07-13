Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, группа вооруженных людей ворвалась в укрепленный отель после взрыва машины, начиненной взрывчаткой, возле главного входа.

Среди жертв - представители региональных властей, собравшиеся на встречу перед местными выборами, старейшины племен и два журналиста.

Ответственность за теракт взяла группировка "Аш-Шабаб", которая до 2012 года держала под контролем город Кисмайо.