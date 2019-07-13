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В Сомали при нападении на отель погибли более 25 человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Не менее 26 человек, включая иностранцев, стали жертвами нападения боевиков на отель на юге Сомали в городе Кисмайо, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

В частности, среди погибших - двое американцев, один британец, один канадец, трое кенийцев и три гражданина Танзании.

Еще 56 человек получили ранения.

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в отеле, за чем последовало нападение боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Она до 2012 года держала под контролем Кисмайо.

Сомали

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