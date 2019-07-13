Делегаты "Нормандской четверки" увязали встречу лидеров с реализацией итогов саммита в Берлине

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Нормандской четверки" могут встретиться, если начнется работа по реализации решений берлинского саммита 2016 года.

Как сообщил в своем Телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в Париже прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

"К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - сказал он.

Между тем информированный источник рассказал "Интерфаксу" в субботу, что делегациям не удалось значительно сблизить позиции. "Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог. "Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.

На саммите в Берлине в 2016 году лидеры договорились разработать план реализации буксующего соглашения о прекращении вооруженного противостояния на востоке Украины, которая включает разведение сторонами конфликта сил вблизи зоны соприкосновения.

Одним из результатов встречи в Берлине в 2016 году стала выработка "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.