В Совфеде призвали обозначить позиции стран "нормандской четверки"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев убежден, что перед очередными переговорами по урегулированию конфликта лидерам стран "нормандской четверки" и в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо определиться со своим отношением к Минским соглашениям, сообщает в понедельник газета "Известия".

"По мнению российского политика (Косачева - ИФ), встреча может быть эффективной, если позиции всех участников будут известны заранее, что позволит искать уже конкретные развязки. Выяснять же подходы во время самого саммита - неконструктивно", - говорится в публикации.

При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам в беседе с изданием пояснил, что сейчас "во всей этой ситуации есть одно большое неизвестное - позиция нового президента Украины".

"Господин Зеленский, к сожалению, говоря о своей приверженности урегулированию конфликта в Донбассе, установлению там мира, одновременно делал заявления, которые напрямую противоречат Минским соглашениям. Он говорил о том, что не считает необходимым принимать закон об амнистии, нужным предоставлять особый статус территориям юго-востока", - отметил Косачев.

По словам сенатора, "было бы странно, если, не прояснив до конца эти подходы, участники "нормандского формата" собирались вместе", пишет газета.

Тем не менее, как заверили издание собеседники в политических кругах в Киеве, саммит лидеров "четверки" необходим для "сверки позиций". По их словам, новое руководство Украины хочет убедить коллег по формату, что их взгляд на урегулирование в Донбассе качественно отличается от подхода времен экс-президента Петра Порошенко, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что 3 августа в Трускавце президент Украины Зеленский заявил о вероятности встречи представителей МИД стран "нормандского формата" в конце месяца во Франции.

11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского. После этого в Париже прошла встреча политических советников и помощников лидеров стран "нормандской четверки".

16 июля заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что советники планируют встретиться в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых в июле договоренностей.

17 июля Зеленский сказал украинским телеканалам, что ожидает после следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств стран "нормандского формата" проведения саммита "четверки".

"Нормандская четверка", в которую входят Украина, Германия, Франции и РФ, была учреждена в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников во второй мировой войне.