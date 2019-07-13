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Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины

Он отправил в отпуск руководителей таможен, которых обещал уволить

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.

В сообщении говорится, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех украинских областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. На их увольнении настаивал президент Украины.

Ранее Власов в фейсбуке сообщил об увольнении этих руководителей, однако в документах говорилось, что их отправили в отпуск. Позднее глава ГФС Украины уточнил, что двоих сотрудников он все же уволил, а еще двоих отправил в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из фейсбука, а из реальных документов", – заявил Зеленский.

Власов пообещал написать заявление 13 июля.

После вступления в должность президента Зеленский провел ряд массовых увольнений. Так, 11 июня он уволил 15 губернаторов. Ранее Зеленский заявлял, что после смены президента в стране должны смениться и главы всех регионов.

Владимир Зеленский Александр Власов Украина

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