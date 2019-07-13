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Ураган "Барри" у южного побережья США ослаб до тропического шторма

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Обрушившийся в субботу на южное побережье США ураган "Барри" ослаб до тропического шторма, однако он принес мощные ливни, которые могут привести к наводнениям, сообщает Associated Press.

По данным Национального ураганного центра США, скорость ветра уменьшилась до 70 миль в час (112,6 км/ч). Ранее порывы ветра "Барри" достигли 120 км/ч.

Береговая охрана спасла более десяти людей с отдаленного острова де Жан-Чарльз, расположенного к югу от Нового Орлеана. По данным агентства, вода там поднималась так высоко, что некоторым жителям пришлось цеплялись за крыши.

Сообщается, что вода начала переливаться через дамбу в районе Нового Орлеана. Местные власти, однако, по-прежнему уверены в прочности постройки.

Без света, по последним данным, остаются 71 тыс. человек.

Власти ранее потребовали от жителей прибрежных районов эвакуироваться.

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.

В 2005 году на Луизиану обрушился ураган "Катрина", он стал самым разрушительным в истории штата. Новый Орлеан оказался почти полностью разрушен, погибли порядка 1,8 тысяч человек. Материальный ущерб составил $125 млрд.

США Луизиана Новый Орлеан Барри

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