Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган

Озеро Пончартрейн, штат Луизиана Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Барри", двигающийся со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу усилился до урагана 1-й категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона, сообщают американские СМИ.

Таким образом, порывы ветра "Барри" достигли 120 км/ч. В настоящий момент он находится в 64 южнее города Лафейетт (штат Луизиана) и смещается со скоростью 9,5 км/ч на северо-запад.

Метеорологи предупреждают, что "Барри" может привести к затяжным ливням в штатах Луизиана и Миссисипи и к масштабным наводнениям в глуби континента.

Власти ранее потребовали от жителей прибрежных районов эвакуироваться.

Без света в настоящий момент остается 71 тыс. человек.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.