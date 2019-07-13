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Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган

Шторм "Барри" у южного побережья США перерос в ураган
Озеро Пончартрейн, штат Луизиана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Барри", двигающийся со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу усилился до урагана 1-й категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона, сообщают американские СМИ.

Таким образом, порывы ветра "Барри" достигли 120 км/ч. В настоящий момент он находится в 64 южнее города Лафейетт (штат Луизиана) и смещается со скоростью 9,5 км/ч на северо-запад.

Метеорологи предупреждают, что "Барри" может привести к затяжным ливням в штатах Луизиана и Миссисипи и к масштабным наводнениям в глуби континента.

Власти ранее потребовали от жителей прибрежных районов эвакуироваться.

Без света в настоящий момент остается 71 тыс. человек.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.

Самым разрушительным ураганом в истории штата Луизиана стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

США Луизиана Новый Орлеан Барри

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