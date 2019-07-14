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Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Почти 40 тысяч жителей Манхэттена вечером в субботу остались без электричества, сообщает CNN со ссылкой на энергетическую компанию ConEdison.

Из-за проблем с электроснабжением ряд станций нью-йоркского метро не работает, поезда проезжают их без остановки. "Мы работаем над выявлением причин и восстановлением движения поездов", - говорится в твиттере метрополитена.

По данным телеканала, больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. На улицах и в домах там нет света.

Продюсер CNN рассказал, что был в кинотеатре, когда отключилось электричество. По его словам, на улице не работали светофоры и фонари, из-за этого дорожное движение было затруднено.

Телеканал отмечает, что проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города, произошедшей в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк.

Нью-Йорк Манхэттен

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