В большей части Манхэттена восстановили электроснабжение

Блэкаут затронул около 72 тысяч жителей Нью-Йорка

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой заявил, что подача электроэнергии возобновлена в пяти из шести районов Манхэттена, сообщает NBC News.

Макэвой заверил, что электроснабжение полностью восстановят до полуночи субботы. Причину масштабного сбоя еще предстоит выяснить, однако, по его словам, блэкаут не связан с возросшей из-за жары нагрузкой на электросети.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что без света на данный момент остаются около 10 тысяч человек. В течение ближайшего часа им восстановят подачу электричества, пообещал он.

Телеканал отмечает, что отключение электроэнергии затронуло порядка 72 тысяч жителей Нью-Йорка. Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд.

Масштабный блэкаут произошел в Нью-Йорке вечером в субботу. В результате была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам.

Проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк.