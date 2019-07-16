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В госдепе США не ждут прорыва по ДРСМД

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты считают, что на предстоящих американо-российских консультациях по стратегической стабильности в Женеве не следует ждать прорывных решений по ДРСМД, заявил представитель госдепа США.

"Прорывов не ожидается", - заявил он журналистам.

Как сообщалось, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в среду в Женеве примут участие в двухстороннем диалоге по вопросам стратегической стабильности. Эксперты считают, что одной из главных тем будет вопрос о спасении Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого объявили США, а затем и Россия.

Как сообщил представитель американского госдепа, США не планируют в рамках диалога обсуждать продление договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Чиновник отметил, что об этом говорить "было бы преждевременно", США считают, что "это - проблемка следующего года".

США заинтересованы к привлечению к вопросам стратегического ядерных вооружений и Китай. Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность китайского участия в соглашениях "следующего поколения" на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита "двадцатки".

"Встреча была бы хорошей, если бы удалось добиться большей ясности в вопросе о том, как россияне видят участие Китая", - сказал представитель госдепа.

США РФ ДРСМД

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