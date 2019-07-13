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В госдепе США сообщили о встрече замгоссекретаря ведомства c Рябковым

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков примут участие в американо-российском диалоге по вопросам стратегической стабильности в Женеве, сообщил американский госдепартамент.

Салливан с 16 по 18 посетит Швейцарию и Бельгию.

"В Женеве заместитель госсекретаря Салливан в качестве главы американской делегации примет участие в диалоге по стратегической стабильности с замминистра иностранных дел России Рябковым", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что встреча состоится "в развитие обсуждений госсекретаря Помпео и министра иностранных дел России Лаврова во время их встречи в Сочи, Россия, 14 мая".

С американской стороны в дискуссии примет участие заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, добавил госдеп США.

США РФ Сергей Рябков Джон Салливан

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