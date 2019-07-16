Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.

На сайте управления гражданской авиации Пакистана во вторник опубликовано уведомление для летчиков (NOTAMS), в котором говорится о немедленной отмене всех действовавших запретов.

Пакистан ограничил полеты гражданской авиации в феврале, после того, как ВВС Индии нанесли удар по группировке боевиков, находившейся на пакистанской территории. Затем уже пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.

Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.

Из-за конфликта авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями. Кроме того, Пакистан приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота.

Это стало неожиданностью для перевозчиков и потребовало от них резко менять маршруты полетов, что сказалось на продолжительности перелетов и стоимости туров в Юго-Восточную Азию.