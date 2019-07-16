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Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма еще на 6-9 месяцев

Суд Амстердама отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма еще на 6-9 месяцев
Фото: AP/TАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за так называемое "скифское золото". В результате окончательное решение может быть вынесено лишь через 6-9 месяцев.

В суде пояснили, что стороны представили свои позиции, но по данному делу все равно необходима дополнительная информация: суд потребовал большей ясности по праву собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемым правом оперативного управления в соответствии с законодательством Украины.

КультураКрымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золотуКрымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золотуЧитать подробнее

У сторон есть два месяца для подачи запрашиваемой информации. После этого рассмотрение продолжится. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев.

В Центральном музее Тавриды уже заявили, что Крым готов предоставить Апелляционному суду Амстердама всю необходимую информацию.

Кому достанется "золото скифов"

В 2013 году в Бонне, а затем в Амстердаме проходила выставка "Крым - золотой остров в Черном море". На ней выставлялись экспонаты четырех крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (позднее вошел в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Также в составе выставки были экспонаты из музея в Киеве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум по итогам которого полуостров вернулся в состав России. При этом Нидерланды, как и большинство стран Запада, не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил отдать "скифское золото" Украине. Крымские музеи подали апелляционную жалобу.

По данным крымского минкультуры, страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость - намного выше.

Крым Украина Аместердам

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