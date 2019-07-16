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В Керчи назвали победой промежуточное решение суда по золоту скифов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Директор керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина назвала позитивным промежуточное решение Апелляционного суда Амстердама по принадлежности "скифского золота". Она сказала это "Интерфаксу", что в тяжбе "пробита главная брешь".

По оценке Умрихиной, апелляционный суд подтвердил позицию крымских музеев, которые считают, что к делу неприменимы положения Конвенции ЮНЕСКО о запрете незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности и нидерландский закон о культурном наследии. "Это огромная победа", - сказала она.

Крымские музейщики обеспокоены сохранностью "скифского золота" в музее Алларда Пирсона, где экспонаты сейчас находятся. Умрихина добавила, что там есть предметы из золота и из дерева, условия хранения для них должны быть разными, музеи будут просить допустить к коллекции своих сотрудников.

Право на предметы экспозиции "Крым - золотой остров в Черном море" оспаривают Россия и Украины. Речь идет о коллекциях четырех крымских музеев - Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес-Таврический". Сборную экспозицию из двух тысяч предметов они отправили в 2013 году в Бонн и Амстердам. После присоединения Крыма к России, которое Нидерланды не признали, возник вопрос, куда возвращать экспонаты.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил, что коллекция должна быть отправлена в Киев. В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на это решение. Апелляционный суд Амстердама начал ее рассматривать весной 2019 года.

16 июля этот суд запросил дополнительную информацию у сторон о праве собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемом праве оперативного управления в соответствии с законодательством Украины. Окончательное решение суд может принять через полгода или девять месяцев.

Амстердам музей Алларда Пирсона Татьяна Умрихина Таврида Керчь Крым Украина

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