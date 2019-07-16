ООН объявила о сокращении на треть смертности от СПИДа

В 2018 году от СПИДа умерли 770 тысяч человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В 2018 году в мире от ВИЧ умерли около 770 тысяч человек, это на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Сокращение смертности авторы доклада связали с повышением доступности лечения, в первую очередь в Восточной и Южной Африке.

Одновременно в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа за тот же период выросла на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.

В 2018 году ВИЧ-инфекцию диагностировали у примерно 1,7 миллиона человек, это на 16% меньше, чем в 2010 году. В ООН также считают, что основной вклад в отрицательную динамику внес прогресс в борьбе с вирусом на востоке и на юге Африки.

По статистике, трое из пяти ВИЧ-инфицированных - 23,3 миллиона из 37,9 миллиона - получают антиретровирусную терапию и дальше передать вирус не могут.

В UNAIDS при этом заявили об увеличении разрыва между потребностью в ресурсах на борьбу с ВИЧ-инфекций и их доступностью, то есть, о том, что доноры стали выделять меньше денег на эти цели. Также в организации выразили обеспокоенность в связи с замедлением прогресса в борьбе с этой инфекцией и в связи с тем, что в одних странах работа идет успешнее, чем в других.