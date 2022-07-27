UNAIDS сообщила о замедлении прогресса в борьбе со СПИДом в мире

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии коронавируса и иных кризисов борьба с распространением ВИЧ-инфекции в мире замедлилась, сообщила пресс-служба Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

"За последние два года, в связи с пандемией COVID-19 и другими глобальными кризисами, прогресс в борьбе с ВИЧ замедлился, объем ресурсов сократился, в результате чего миллионы жизней оказались под угрозой. В целом по миру число новых случаев инфицирования ВИЧ в период с 2020 по 2021 год снизилось лишь на 3,6%, что стало наименьшим ежегодным снижением с 2016 года", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, в 2021 году в мире было зафиксировано около 1,5 млн новых случаев заболевания, в то время как ранее планировалось снизить это число до менее чем полумиллиона. Общее число носителей ВИЧ-инфекции достигло 38,4 млн человек (в 2020 году их было 37,9 млн), 1,7 млн из которых - дети младше 15 лет. При этом, по данным UNAIDS, в 2020 году новых заражений ВИЧ было также около 1,5 млн, в 2019 и 2018 - около 1,7 млн.

Рост заболеваемости ВИЧ наблюдается в тех регионах Азиатско-Тихоокеанского региона, где раньше она снижалась, а "стремительный прогресс прошлых лет" Восточной и Южной Африки значительно замедлился. Быстрее всего с 2015 года вирус распространяется на Филиппинах, Мадагаскаре, в Конго и Южном Судане, тогда как ЮАР, Нигерия, Индия и Танзания смогли значительно сократить его распространение даже на фоне пандемии, отмечают в UNAIDS.

По данным ООН, в 2021 году от связанных со СПИДом заболеваний умерли около 650 тысяч человек (680 тысяч в 2020 году, 690 тысяч в 2019 году, 770 тысяч в 2018 году, 1,4 млн в 2010 году).

Хотя 75% зараженных ВИЧ имеют доступ к лечению, распространение антиретровирусной инфекции в 2021 году также замедлилось, а среди живущих с ВИЧ детей получать терапию могли лишь 52%, и разрыв в охвате между детьми и взрослыми только растет, предупреждают в организации.

Свою роль в замедлении борьбы с вирусом играет и произошедший в результате событий вокруг Украины рост мировых цен на продовольствие, "что значительно повысило вероятность прерывания лечения ВИЧ" из-за уменьшения доступности продуктов для больных, отметили в UNAIDS.

"Доклад также напоминает о трагических последствиях в случае, если не будут приняты срочные меры по устранению неравенства, способствующего распространению пандемии. Он подчеркивает, что при сохранении текущего курса число новых случаев инфицирования в 2025 году превысит 1,2 млн человек, тогда как страны-члены ООН поставили перед собой цель снизить его к этому времени до 370 000 человек в год", - говорится в пресс-релизе.

Проблемы существуют и с финансированием программ по борьбе с ВИЧ - в 2021 году по всему миру объем международной помощи (включая средства международных организаций) сократился на 6% по сравнению в 2020 годом, а за десятилетие объем помощи, которую страны "за исключением США" напрямую передают на эти цели другим государствам, уменьшился на 57%.

Согласно документу, к концу 2021 года на противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнями дохода было выделено $21,4 млрд (в ценах 2019 года), 60% из которых пришлось на их внутренние источники. При этом в 2025 году, "чтобы вернуться на путь прекращения эпидемии СПИДа", потребуется $29 млрд, в том числе для государств, ранее считавшихся странами с высоким уровнем дохода, считают в UNAIDS.

Доклад UNAIDS "В опасности" выпущен в преддверии 24-й Международной конференции по СПИДу (AIDS 2022), которая пройдет в Монреале с 29 июля по 2 августа.