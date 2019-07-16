На высшую должность в Евросоюзе утверждена женщина

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в конце года займет пост председателя Еврокомиссии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии на пять лет.

Для избрания кандидату требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании. Фон дер Ляйен получила 383 голоса "за", сообщил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

В ходе дебатов министр обороны Германии фон дер Ляйен столкнулась с критикой и существенным противостоянием в ряде фракций Европарламента. На заседании во вторник в Страсбурге она изложила свое видение дальнейшей политики Европейской комиссии.

60-летняя фон дер Ляйен будет первой женщиной на должности председателя Еврокомиссии, она же первая женщина на посту министра обороны Германии. Полномочия главы Еврокомиссии к ней перейдут в ноябре, когда покинет пост действующий глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

Фон дер Ляйен восприняла свою новую должность главы Еврокомиссии как возвращение к европейским истокам. "Я всегда хотела работать для Европы, для союза. Я думаю, что смогла получить доверие Европейского совета и большинство здесь (в Европарламенте - ИФ), потому что в течение 15 лет, когда я была министром в Германии, я всегда работала в европейском направлении. Это то, что мною движет. Поэтому отчасти это чувство возвращения домой", - сказала она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен родилась в Брюсселе, где ее отец был европейским чиновником.

"В моей жизни я начала с изучения медицины. Я доктор медицины, я врач. Я занялась политикой, когда мне было сорок лет, и это оказалось настоящим подарком для меня. Я многому научилась. Я работала в течение тринадцати лет с Ангелой Меркель в ее кабинете. Но у меня всегда было желание вернуться к моим корням, и я очень счастлива быть здесь", - объяснила чиновница.

Факт избрания будущего председателя Еврокомиссии позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии Евросоюза. Комитеты Европарламента проведут слушания с каждым кандидатом в члены ЕК, чтобы "оценить их способности управлять делами, которые на них будут возложены".

Затем европейские депутаты должны будут проголосовать за одобрение полного состава Европейской комиссии.