Зеленский назначил женщину на пост замглавы Службы внешней разведки Украины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу.

Соответствующий указ от 24 июля опубликован в четверг на сайте главы государства.

По информации СМИ, Сляднева ранее работала в киевской прокуратуре на должности заместителя начальника управления надзора в уголовном производстве. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Руководителем СВР Украины является Владислав Бухарев.