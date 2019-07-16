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Итальянский вице-премьер Сальвини обвинил украинцев в подготовке покушения на него

Итальянский вице-премьер Сальвини обвинил украинцев в подготовке покушения на него
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Фото: Epa/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини рассказал о подготовке на него покушения, сообщает во вторник агентство АНСА.

"Это была одна из многочисленных угроз жизни, которые поступают мне ежедневно, и о которых я не заявляю публично. В этих случаях никогда не знаешь, имеешь ли ты дело с сумасшедшим, фантазером или же все серьезно", - рассказал Сальвини.

"Службы безопасности говорили об украинской группировке, которая покушалась на мою жизнь. Я рад, что помог обнаружить склад вооружения", - сказал Сальвини.

По данным СМИ, о том, что на Сальвини могут готовить покушение украинские неонацисты, итальянским следователям сообщил бывший сотрудник советского Комитета госбезопасности. Итальянские следователи не нашли подтверждения сообщениям о возможном покушении.

Зато им удалось отыскать тайник с оружием. Газета La Repubblica поясняет, что его нашли, благодаря слежке за пятью итальянцами, которые в прошлом воевали на востоке Украины в составе батальона "Азов".

"Я думаю, что никогда не делал ничего плохого украинцам... Я не знаю поборников нацизма. И я рад, когда ловят пронацистов, прокоммунистов и про- кого бы то ни было", - добавил Сальвини.

Ранее стало известно, что 15 июля итальянская полиция в рамках спецоперации против крайне правых экстремистов конфисковала на севере Италии ракету класса "воздух-воздух". Помимо ракеты в ангаре было другое вооружение, а также нацистская символика.

Склад с вооружением принадлежал двум мужчинам - гражданам Италии и Швейцарии, которых задержали в гостинице вблизи аэропорта Форли на севере Италии.

Полиция полагает, что мужчины пытались продать ракету на черном рынке. Сообщается, что речь идет о ракете Matra 1980-х годов. Аналогичными ракетами вооружается Катар. Она весит порядка 800 кг, стоит порядка 500 тыс. евро и находится в полностью рабочем состоянии, отмечает телеканал.

Расследование, в рамках которого полиция обнаружила склад, связано с пятью итальянскими экстремистами, которые участвовали в вооруженном конфликте на Востоке Украины, поясняет телеканал.

Италия Маттео Сальвини Украина

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