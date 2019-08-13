Сальвини призвал сократить состав парламента Италии и провести досрочные выборы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини во вторник призвал как можно скорее проголосовать по проекту сокращения числа сенаторов и депутатов в итальянском парламенте и сразу после этого провести досрочные выборы.

"Впервые в истории мы сократим число членов парламента на 345, а на следующий день отправимся на выборы. Если вы готовы, то и мы готовы", - заявил вице-премьер, выступая в итальянском сенате и обращаясь к депутатам "Движения 5 звезд" - партнера "Лиги" Сальвини по находящейся в кризисе правящей коалиции.

Сальвини подчеркнул, что его партия готова проголосовать за сокращение числа депутатов и сенаторов уже на следующей неделе.

"Мы не боимся вставать из министерских кресел или из кресел в сенате. Тот, кто боится, умирает каждый день, кто не боится - умирает лишь раз", - заявил политик, говоря о перспективе досрочных выборов.

На прошлой неделе лидер партии "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что прежде чем проводить досрочные выборы, итальянскому парламенту надо проголосовать по вопросу сокращения числа депутатов и сенаторов.

Первое голосование по конституционной реформе прошло в палате депутатов Италии в мае. Тогда в поддержку реформы высказались 310 депутатов, причем "за" голосовали и члены "Лиги", и члены "Движения 5 звезд", против нее - 107 депутатов. Сенат затем также одобрил реформу.

Реформа, предложенная "Движением 5 звезд", должна сократить число членов палаты депутатов с 630 до 400, а сенаторов - с 315 до 200. Новый закон будет применяться при первом же роспуске парламента, но не ранее, чем через 60 дней после его вступления в силу.

Второе чтение законопроекта в палате депутатов пока что запланировано на первую половину сентября.

Сальвини в своем выступлении отметил, что ради решения столь важных вопросов парламент должен не ждать сентября, а поработать в августе, несмотря на то, что обычно в это время года итальянские депутаты находятся в отпусках.