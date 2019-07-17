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Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся.

"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет. Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера. Находившихся на кораблях 24 украинцев, в том числе двух сотрудников Службы безопасности Украины, обвинили в незаконном пересечении границы.

В ФСБ РФ заявили, что украинские суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей и охарактеризовали инцидент как провокацию. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей через Керченский пролив.

В среду Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца 13 морякам из 24.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Дмитрий Песков Украина

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