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Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков. Речь идет о военных, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Всем им продлен срок содержания под стражей до 24 октября 2019 года.

Решения по мере пресечения остальным морякам будут известны позднее в среду.

Между тем, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что изменить меру пресечения украинским морякам было бы гуманно.

Украинские моряки были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда незаконно вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, их действия в службе охарактеризовали как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. По данным ФСБ, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

24 морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения"

Керченский пролив Крым Украина ФСБ Москва

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