Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков. Речь идет о военных, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Всем им продлен срок содержания под стражей до 24 октября 2019 года.

Решения по мере пресечения остальным морякам будут известны позднее в среду.

Между тем, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что изменить меру пресечения украинским морякам было бы гуманно.