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Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Стороны обменялись информацией о почти 300 удерживаемых лицах и договорились ускорить подготовку их обмена

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени. Об этом на брифинге в Минске объявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и подтвердил представитель России в группе Борис Грызлов.

В районе станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники и участники группы договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон, написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Стороны договорились об одновременном ремонте моста в этой станице.

На встрече в Минске также была подтверждена информация о местонахождении 69 граждан Украины, которых удерживают сепаратисты, добавила Олифер. Она добавила, что в пенитенциарных учреждениях Украины находятся 208 человек, о которых запрашивали Киев представители Донбасса. Участники группы договорились как можно скорее провести юридическую подготовку в их освобождению и обмену, а также продолжить поиск других запрашиваемых лиц.

Грызлов, в свою очередь, отметил, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали главными темами переговоров группы и что эта встреча стала одной из самых результативных.

Он напомнил прежде всего украинской стороне, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска, который проходит в Минске. Он добавил, что пока Киев до сих пор не выполнял ряд требований, утвержденных именно в "нормандском формате".

Борис Грызлов Леонид Кучма Контактная группа Минск станица Луганская Донбасс

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