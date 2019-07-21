ДНР объявила о соблюдении перемирия

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"По состоянию на 00:30 по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня на данный момент соблюдается", - сказал он.

21 июля в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось бессрочное прекращение огня.

Перемирие было согласовано 17 июля на последнем заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"КГ согласовала и подтвердила заявление о своей полной приверженности к прекращению огня, начиная с 00 часов 01 минуты 21 июля 2019 года по киевскому времени. Это бессрочное перемирие", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге 17 июля в Минске.