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Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержан в Вильнюсе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"17 июля в Вильнюсе Интерполом задержан Ружечко Роман Владимирович, родившийся 19 июля 1977 года, который находится в международном розыске", - сказал собеседник агентства.

По его информации, о задержании уже сообщили российским правоохранительным органам.

В апреле Белоруссия обнаружила в нефтепроводе "Дружба" загрязненную нефть из России. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Минэнерго РФ заявило, что нефть специально загрязняли дихлорэтаном в Самарской области, чтобы скрыть хищения.

По соответствующему уголовному делу проходят 13 человек, из них четверо взяты под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, двое - под подпиской о невыезде. Еще двое - Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - были объявлены в международный розыск. Суд вынес решение об их заочном аресте.

нефтепровод Дружба Литва Вильнюс Роман Ружечко

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