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Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве

Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" попросил убежища в Литве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил политического убежища в Литве, сообщили в пятницу в Вильнюсском городском участковом суде.

Ружечко попросил об этом в четверг на заседании суда, который разрешил арестовать его на три месяца.

Россиянина задержали в Вильнюсе в среду по ордеру Интерпола.

Бывшего гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" объявили в международный розыск по запросу РФ. Он является одним из 13 фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Следствие выяснило, что нефть была загрязнена умышленно для того, чтобы скрыть хищения. В результате поставок некондиционной нефти Белоруссия была вынуждена прекратить транзит в Европу и теперь требует от России компенсаций.

Литва Роман Ружечко

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