США пока не будут вводить санкции против Турции за С-400

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - США пока не планируют вводить экономические санкции в отношении Турции из-за ее решения купить у РФ системы ПВО С-400. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит агентство Bloomberg.

С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400. В четверг Минобороны РФ сообщило об очередной успешной доставке в Турцию компонентов зенитной ракетной системы. Это уже 15-й по счету грузовой самолет с компонентами С-400.

США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Среди возможных ответных мер Вашингтона - участие Анкары в программе F-35. В Пентагоне заявили, что к марту 2020 года оно будет полностью свернуто.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом". А глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.