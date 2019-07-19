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Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон

Три британских министра уйдут в отставку, если правительство возглавит Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Трое членов кабинета министров Великобритании готовятся уйти в отставку, если Борис Джонсон обойдет Джереми Ханта и станет премьер-министром, сообщает в пятницу газета The Times.

В частности, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй урегулирует последние вопросы на посту премьер-министра. Канцлер казначейства Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

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Накануне сообщалось, что в отставку ушла противник "жесткого" Brexit министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он готов к Brexit без соглашения с ЕС, несмотря на несогласие парламента с "жестким" выходом Великобритании из Евросоюза.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня решила отказаться от руководства консервативной партией и, соответственно, уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.

Великобритания Борис Джонсон

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