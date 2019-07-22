Замглавы МИД Великобритании ушел в отставку из-за вероятной победы Джонсона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан в понедельник подал заявление об отставке, сообщают британские СМИ.

По их данным, такое решение он принял в знак протеста против того, чтобы главой правительства на этой неделе может стать бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

Дункан считается проевропейски настроенным политиком. Он неоднократно критиковал Джонсона, придерживающего мнения, что Великобритания должна любой ценой покинуть ЕС до 31 октября 2019 года.

Ожидается, что в течение этой недели в отставку подадут еще несколько британских министров, в частности, глава Минфина Филип Хаммонд. Накануне глава Хаммонд заявил, что будет готов подать заявление об отставке в среду, 24 июля, когда премьером еще будет Тереза Мэй, а фамилия ее преемника уже будет известна.

Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, вполне жизнеспособный вариант.

Ожидается, что во вторник станут известны результаты выборов, на которых британские консерваторы определят лидера своей партии. Это человек автоматически станет преемником Мэй на посту премьера. По сообщению британских СМИ, фаворитом в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании считается Борис Джонсон.