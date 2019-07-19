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Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - У здания Верховной Рады в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой в сумке.

Как выяснилось, это 22-летний житель Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичной полиции.

Следственно-оперативная группа выясняет, где он взял боеприпас и с какой целью принес его к зданию Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня вечером у парламента должна состояться встреча лидера партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с избирателями.

21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную раду Украины. После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский решил первым делом распустить парламент.

Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования.

Украина

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