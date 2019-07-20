SpaceX перенесла запуск корабля Dragon к МКС на 24 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) состоится 24 июля.

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС",- пишет компания SpaceX в твиттере.

Ранее NASA сообщало, что Falcon 9 должна была стартовать 21 июля в 19:35 времени Восточного побережья США (22 июля 02:35 по московскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).